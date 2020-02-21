В центре Пензы демонтировали старый фонтан

21 февраля 2020, 19:07Общество
В апреле фонтан в центре Пензы должен приобрести свои новые очертания. Согласно планам городским властей, к этому сроку должны завершиться работы по обустройству монолитного основания и чаши фонтана.
Демонтаж старых конструкций полностью завершился. Исчезли подпорные стенки и оборудование, которое прослужило не один год. Сейчас по периметру площади рабочие роют траншеи, куда заложат основание новых подпорных стен. Параллельно идет заливка основания и монтаж внутренних конструкций новой чаши.
Кроме центральной чаши, рядом установят два сухих фонтана. Струи воды будут бить прямо из-под земли. Работы по реконструкции фонтанной площади должны полностью завершить в сентябре 2020 года.
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