В центре Пензы планируют создать три платные парковки

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27 октября 2017, 14:33Общество
27 октября на сессии Пензенской городской Думы депутаты обсудили вопрос платных парковок.
Заместитель главы администрации города Андрей Шевченко рассказал о платной парковке около областной больницы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Плата за пользование парковочным местом составляет 20 рублей в час. Там - 51 платное место и рядом есть 14 бесплатных мест для инвалидов . За четыре месяца выручка составила около 800 тысяч рублей, затраты на ее оборудование - 400 тысяч рублей», - сообщил он.
В настоящее время идет работа с потенциальными инвесторами по созданию единой парковочной зоны в Пензе.
«Основным из условий является наличие не менее 2000 парковочных мест в городе. Это должны быть существующие места, а не прилегающие к дорогам, которые станут платными. Мы считаем, что это неправильно, так как главное - не взимание платы, а упорядочивание дорожного движения. Мы рассматриваем создание платных парковок на улицах Московской, Славы, площади Ленина. Переговоры с инвесторами будут продолжаться», - сказал Андрей Шевченко.
На вопрос народных избранников, как осуществляется плата за стоянку, замглавы администрации ответил, что весной планируют оборудовать электронные парковщики.
«Должны быть и альтернативные бесплатные парковки в районе школ. Детей привозят, а там стоит знак, например, в районе школ №1 и №4. Если там люди будут парковаться в один ряд, это никому не повредит», - отметил депутат Жиганша Туктаров.
Глава города Валерий Савельев обратил внимание на важность вопроса с парковочными местами в Пензе.
«Наряду с платными нужны бесплатные парковочные места, чтобы люди не страдали. Вопрос по парковке у школ, думаю, сможем решить в рабочем порядке», - заявил он.
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