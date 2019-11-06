В центре Пензы планируют сделать парковку для автобусов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 ноября 2019, 13:02Общество
Мэр Пензы Андрей Лузгин поручил ответственным лицам предусмотреть парковку для автобусов в историческом центре города.
Об этом речь шла на планерке в горадминистрации 6 ноября. Кроме организации парковочного пространства возле Соборной площади, чиновники обсудили туристические маршруты.
«По завершении пешеходного маршрута надо предусмотреть, куда дальше будут двигаться туристы. Давайте посмотрим, что у нас возле монастыря на ул. Кирова, в каком состоянии все находится», - сказал Андрей Лузгин.
Предполагается объединить территории на улицах Белинского, Кирова, Лермонтова и Советского в единый маршрут. План движения туристов должен быть составлен в ближайшее время, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 ноября 2019, 17:59В Каменском районе браконьеры убили лосиху
06 ноября 2019, 17:37Почти 6 тысяч многодетных пензенских семей оформили ежемесячные выплаты
06 ноября 2019, 17:06В Пензе отчаянная бабушка остановила автобус опасным способом
06 ноября 2019, 16:36В Пензенской области сбитый пешеход умер по дороге в больницу
06 ноября 2019, 16:04Лобовое под замену. На трассе под Пензой автоледи сбила лосиху
06 ноября 2019, 15:34В Пензе на улице Карпинского завершается капитальный ремонт водопровода
06 ноября 2019, 15:04Жителя Пензенской области избили на свалке зерновых отходов
06 ноября 2019, 14:34В ДТП на трассе в Кузнецком районе пострадали пенсионерка и ребенок