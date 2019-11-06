В центре Пензы планируют сделать парковку для автобусов

Об этом речь шла на планерке в горадминистрации 6 ноября. Кроме организации парковочного пространства возле Соборной площади, чиновники обсудили туристические маршруты.

«По завершении пешеходного маршрута надо предусмотреть, куда дальше будут двигаться туристы. Давайте посмотрим, что у нас возле монастыря на ул. Кирова, в каком состоянии все находится», - сказал Андрей Лузгин.

Предполагается объединить территории на улицах Белинского, Кирова, Лермонтова и Советского в единый маршрут. План движения туристов должен быть составлен в ближайшее время, пишет ИА «Пенза-Пресс».