В центре Пензы перевернулось «Яндекс.Такси». ФОТО, ВИДЕО

Утром 2 ноября около Центрального рынка в Пензе произошла авария.

Об этом в редакцию ИА «Пенза-Пресс» сообщил очевидец. Мужчина пояснил, что на перекрестке улиц Суворова и Урицкого столкнулись две легковушки, одна из которых - «Яндекс. Такси» - перевернулась.

В соцсетях пензенцы активно обсуждают случившееся и делятся снимками с места аварии. Свидетели утверждают, что виновником происшествия является водитель такси. Официальной информации нет.

«На «красный» летел, вот и результат, похоже, с пассажирами был», - написал пользователь Сергей, пишет ИА «Пенза-Пресс».