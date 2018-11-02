В центре Пензы перевернулось «Яндекс.Такси». ФОТО, ВИДЕО

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02 ноября 2018, 10:32Политика
Утром 2 ноября около Центрального рынка в Пензе произошла авария.
Об этом в редакцию ИА «Пенза-Пресс» сообщил очевидец. Мужчина пояснил, что на перекрестке улиц Суворова и Урицкого столкнулись две легковушки, одна из которых - «Яндекс. Такси» - перевернулась.
В соцсетях пензенцы активно обсуждают случившееся и делятся снимками с места аварии. Свидетели утверждают, что виновником происшествия является водитель такси. Официальной информации нет.
«На «красный» летел, вот и результат, похоже, с пассажирами был», - написал пользователь Сергей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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