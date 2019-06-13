В центре Пензы перед салютом столкнулись два авто. ВИДЕО

В Пензе на ул. Пушкина за считанные минуты до фейерверка , завершившего празднование Дня города, произошла авария.

Видео в одной из групп «ВКонтакте» выложил очевидец Алексей. За час до этого появился пост, в котором другая свидетельница происшествия Юлия уточнила, что ДТП случилось в 22.12. По ее словам, из-за этого в сторону «Глобуса» образовалась большая пробка.

Судя по видео, пострадала белая легковушка – у нее сильно помят капот с правой стороны. Женский голос за кадром отмечает, что рядом стоит «Яндекс такси», но на второй легковушке не видно никаких опознавательных знаков, которые бы это подтвердили.

Девушка в первом посте также отмечает, что на место прибыла машина «скорой». Официальной информации о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».