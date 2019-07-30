30 июля 2019, 09:32Происшествия

В центре Пензы опрокинулась машина «Яндекс.Такси». ВИДЕО

В Пензе на перекрестке улиц Суворова и Урицкого ночью 30 июля произошло ДТП. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что авария произошла примерно в два часа ночи.

Судя по кадрам, машина с логотипом «Яндекс.Такси» лежала на крыше. Других участников аварии на ролике не видно. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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