В центре Пензы опрокинулась машина «Яндекс.Такси». ВИДЕО

В Пензе на перекрестке улиц Суворова и Урицкого ночью 30 июля произошло ДТП. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что авария произошла примерно в два часа ночи.

Судя по кадрам, машина с логотипом «Яндекс.Такси» лежала на крыше. Других участников аварии на ролике не видно. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».