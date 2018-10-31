В центре Пензы общественный транспорт временно изменит маршрут

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31 октября 2018, 11:33Общество
В Пензе с 31 октября временно изменилась схема движения общественного транспорта из-за аварийных работ возле дома №75 по улице Суворова.
Так, троллейбусы №6 и 7 с улицы Суворова будут поворачивать на улицу Плеханова, следовать по улицам Октябрьской, Володарского, Максима Горького и Кирова, после чего вернутся на привычный путь, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Автобусы №54, 66, 82с, 99 и маршрутки №2а, 4, 5к, 6, 10, 29, 80 и 81 начнут движение по улице Плеханова, Октябрьской, затем окажутся на улице Московской и выедут на улицу Суворова, где продолжат свой маршрут.
Маршрутные такси №17 и 25 с улицы Суворова будут ездить на улицу Плеханова, далее следовать по улице Октябрьской и сворачивать на улицу Володарского.
Временные схемы движения будут действовать до окончания работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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