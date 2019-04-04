В центре Пензы неизвестный врезался в иномарку и уехал

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04 апреля 2019, 12:04Происшествия
В Пензе на улице Набережная реки Мойки произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 29 января в 13.15 возле дома №51 неизвестный автомобиль врезался в Volkswagen Polo и уехал. В результате аварии иномарка получила множество повреждений.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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