В центре Пензы неизвестный врезался в иномарку и уехал

В Пензе на улице Набережная реки Мойки произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 29 января в 13.15 возле дома №51 неизвестный автомобиль врезался в Volkswagen Polo и уехал. В результате аварии иномарка получила множество повреждений.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».