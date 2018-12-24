В центре Пензы на время Губернаторской елки изменится движение авто

28 декабря в Пензе на время проведения Губернаторской новогодней елки в областном драмтеатре изменится схема движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 6 до 16 часов будет запрещено движение автомобилей на по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Володарского. Это ограничение не будет касаться общественного транспорта.

Кроме того, будет временно ограничена стоянка автомобилей в это же время на участке этой дороги (по четной и нечетной сторонам), пишет ИА «Пенза-Пресс».