В центре Пензы на время Губернаторской елки изменится движение авто

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24 декабря 2018, 16:04Общество
28 декабря в Пензе на время проведения Губернаторской новогодней елки в областном драмтеатре изменится схема движения транспорта.
Как сообщает пресс-служба мэрии, с 6 до 16 часов будет запрещено движение автомобилей на по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Володарского. Это ограничение не будет касаться общественного транспорта.
Кроме того, будет временно ограничена стоянка автомобилей в это же время на участке этой дороги (по четной и нечетной сторонам), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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