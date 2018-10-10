В центре Пензы на перекрестке столкнулись 2 иномарки, есть пострадавший

В ночь на 10 октября в Пензе на перекрестке улиц М. Горького и Володарского произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 9 октября в 23.44 столкнулись иномарки Toyota Camry и Volkswagen Jetta. В результате ДТП пострадал один человек, его состояние в управлении не уточнили.

Последствия аварии ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту ДТП ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».