10 октября 2018, 10:02Происшествия

В центре Пензы на перекрестке столкнулись 2 иномарки, есть пострадавший

В ночь на 10 октября в Пензе на перекрестке улиц М. Горького и Володарского произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 9 октября в 23.44 столкнулись иномарки Toyota Camry и Volkswagen Jetta. В результате ДТП пострадал один человек, его состояние в управлении не уточнили.

Последствия аварии ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту ДТП ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7550403/

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