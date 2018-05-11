В центре Пензы на машину рухнуло дерево. ФОТО

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11 мая 2018, 10:01Общество
Утром 11 мая в Пензе поднялся сильный ветер. Не обошлось без последствий.
Как сообщил подписчик группы «Это Пенза, Карл!», на ул. Кулакова на парковке у жилого дома на машину упало дерево. Пользователь поделился фотографиями с места происшествия.
Кроме того, ветер поднял весь песок с дорог, которого немало, в итоге горожане вынуждены были идти на работу и учебу сквозь пылевые облака.
Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев из-за скопившегося мусора приостановил реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». За два дня он распорядился вывезти за пределы Пензы песок, землю и мусор с дорог и тротуаров.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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