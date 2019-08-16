16 августа 2019, 14:03Происшествия

В центре Пензы мужчина упал в котлован

Житель Пензы упал в котлован, который вырыли на улице Московской.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, инцидент произошел 15 августа рядом с домом №86. Сообщение диспетчеру поступило в 16.25.

Спасатели прибыли на место, спустились в котлован к пострадавшему и с помощью спинального щита и альпинистского снаряжения переместили его на поверхность. Пострадавший получил множество трав, его передали медикам для оказания помощи, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/08/16/10180962

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