В центре Пензы мужчина упал в котлован

Житель Пензы упал в котлован, который вырыли на улице Московской.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, инцидент произошел 15 августа рядом с домом №86. Сообщение диспетчеру поступило в 16.25.

Спасатели прибыли на место, спустились в котлован к пострадавшему и с помощью спинального щита и альпинистского снаряжения переместили его на поверхность. Пострадавший получил множество трав, его передали медикам для оказания помощи, пишет ИА «Пенза-Пресс».