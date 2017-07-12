В центре Пензы мужчина начал крушить авто

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12 июля 2017, 17:02Происшествия
В Пензе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в порче имущества.
Патрульным Росгвардии сообщили, что на улице Революционной неизвестный бьет стекла автомобиля, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Прибывшие сотрудники задержали на месте происшествия мужчину, который держал в руке оторванное боковое зеркало от автомобиля и бил им по лобовому стеклу.
«Мужчину 1978 года рождения доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пензенской области.
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