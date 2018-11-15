В центре Пензы может провалиться асфальт

В Пензе на улице Максима Горького опасаются крупной коммунальной аварий. Все дело в канализации. При проведении земляных работ кто-то повредил трубу и теперь никто не может понять, куда уходят все стоки. Также не ясно, за чей счет будет производиться ремонт. Оказалось, что коммуникации принадлежат региональному отделению Союза художников России, а территория, по которой они проложены - муниципалитету.

Представители Пензенского регионального отделения Союза художников России были свидетелями того, как в начале сентября там бурили асфальт, чтобы проложить кабель. Сразу после этого перестала работать канализация.

«С этого момента начались проблемы: колодцы были переполнены, сливные воды стекали в подвал. Арендаторы жалуются, которые находятся на первом этаже, что у них не работают раковины и унитазы», - рассказал председатель правления Пензенского регионального отделения Союза художников России Виктор Шабанов.

Вскоре уровень воды в колодцах стал падать. Однако коммунальная проблема сама собой не решилась. В областном Союзе художников уверены, что теперь канализационные стоки размывают грунт.

«Вода не уходит в трубу. Мы открывали колодец, проверяли. Дорожное покрытие может обрушиться, могут пострадать люди», - сказал заведующий хозяйством Пензенского регионального отделения Союза художников России Александр Ильичев.

Три раза на место приезжали специалисты «Горводоканала», но проблему так и не решили.

«Они приехали, посмотрели, пытались прочистить трубу, но все без толку, доходя до этого места, у них здесь гидрант не проходит. Меня пытаются убедить, что это наша проблема, но непонятно, как труба, которая проходит через дорогу и находится на муниципальной земле, может принадлежать нам», - отметил Виктор Шабанов.

Дело в том, что с 2008 года «Горводоканал» и Союз художников заключили договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. Повреждение инженерной сети произошло как раз на том участке, который по документам находится на балансе Союза художников. Однако несколько лет назад эту трубу меняли, а новый договор не заключали. С вопросом обратились к мэру Пензы Виктору Кувайцеву. На сайте городской администрации опубликовали статью, где сообщается, что мэр поручил привлечь к решению проблемы руководителей всех предприятий, которые ответственны за аварийный участок. Помимо здания Союза художников, это два заведения общепита.

«Мы должны написать гарантийное письмо об оплате. Здесь проводили ремонтные работы, и есть конкретная проблема, которую надо решать, лопнула труба. «Горводоканал» дал согласие на выступление в качестве подрядчика в этом деле, то есть будут копать», - добавил Виктор Шабанов.

Сколько понадобиться времени и денег на решение коммунального вопроса - неизвестно. Ясно одно, риск возможного обрушения с каждым днем становится все больше. Причем, если в ближайшее время выпадет снег, он наверняка усложнит ремонтные работы.