03 мая 2017, 10:05Общество В центре Пензы может появиться сквер, посвященный 100-летию футбола Мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе аппаратного совещания затронул проблему поджогов сухостоя на окраинах города и в дачных поселках.

«Удивляет беспечность людей, которые разводят костры и поджигают траву, не учитывая, что может произойти возгорание их домовладений», - сказал он.

Глава администрации Пензы оценил меры, принимаемые должностными лицами для обеспечения протиопожарной безопасности, как недостаточные. Он поручил вице-мэру Юрию Ильину, начальнику ГО ЧС г. Пензы Алексею Михайлову, главам администраций районов города и другим ответственным работникам круглосуточно мониторить ситуацию и оперативно ликвидировать возгорания, сообщили в пресс-службе мэрии.

В ходе обсуждения Дня Победы Виктор Кувайцев дал поручение начальнику управления градостроительства и архитектуры Магомеду Агамагомедову ночью с 8 на 9 мая включить подсветку на зданиях в городе, чтобы оценить ее состояние и определить возможность размещения ее в других местах.

Начальник Департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин отчитался об объемах работ по дорожнонму ремонту и благоустройству в выходные дни. Мэр Пензы поручил заменить асфальт на участке дороги со стороны ул. Ленина у Монумента Славы, а также завершить работы по нанесению здесь и на Привокзальной площади разметки.

«После сноса ветхого и аварийного жилья освободилась территория между станцией «Пенза-1» и улицей Суворова. В целом она благоустроена, и если ее доработать, получится хорошая зеленая зона в центре города. Есть предложение посвятить этот сквер 100-летию пензенского футбола. Взять шефство над ним и следить за порядком и чистотой могли бы болельщики и любители футбола»,- предложил Виктор Кувайцев.

Мэр поручил специалистам управлений градостроительства и архитектуры и муниципального имущества проверить, свободен ли этот земельный участок от прав третьих лиц, и разработать план обустройства сквера, прилегающего к нему пространства, а также вернуться к проекту обустройства сквера 40-летия Победы в Арбекове, которое в прошлом году не удалось завершить из-за отсутствия денежных средств, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/planerka50/