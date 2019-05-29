В центре Пензы машина «Яндекс.Такси» влетела в маршрутку

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29 мая 2019, 16:07Происшествия
В Пензе на улице Пушкина днем 29 мая произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что примерно в 12.00 возле остановки автомобиль «Яндекс.Такси» врезался в маршрутку №33.
Судя по снимкам, у микроавтобуса – вмятина на задней части, а у легковушки разбит капот. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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