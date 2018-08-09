В центре Пензы машина протаранила иномарку и скрылась

В Пензе на улице Володарского произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 25 июля в 14.30. Напротив дома №63 по улице Володарского неизвестный автомобиль врезался в Volkswagen Polo. Из-за удара иномарка получила сильные механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспеции просят очевидцев позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26, 59-90-03, 59-90-02 или обратиться по адресу ул. Бакунина, 181.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».