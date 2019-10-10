В центре Пензы ликвидировали рекламу запрещенных веществ

Сотрудники городской администрации во время рейда по центру Пензы ликвидировали рекламу наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, во время обхода комиссии городской администрации по двум центральным улицам специалисты нашли и закрасили 28 надписей и объявлений пронаркотического содержания.

На прошлой неделе сотрудники городской администрации ликвидировали более 50 рекламных листков и надписей на территории микрорайонов Заводской и Север, пишет ИА «Пенза-Пресс».