10 октября 2019, 15:04Общество

В центре Пензы ликвидировали рекламу запрещенных веществ

Сотрудники городской администрации во время рейда по центру Пензы ликвидировали рекламу наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, во время обхода комиссии городской администрации по двум центральным улицам специалисты нашли и закрасили 28 надписей и объявлений пронаркотического содержания.

На прошлой неделе сотрудники городской администрации ликвидировали более 50 рекламных листков и надписей на территории микрорайонов Заводской и Север, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.penza-gorod.ru/news/v_leninskom_rayone_zakrasili_nadpisi_s_reklamoy_zapreshchennykh_veshchestv/
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