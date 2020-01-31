В центре Пензы летом после реконструкции откроют несколько объектов

02 февраля 2020, 16:22Общество
Летом центр Пензы заметно преобразится. До конца августа должны завершить реконструкцию фонтана и прилегающей к нему территории, а также скверов на улицах Славы, Пушкина и «Копилки пословиц». Сейчас у фонтана завершаются подготовительные работы, а для благоустройства скверов рабочие ждут только наступления тепла.
Фонтанная площадь в центре Пензы больше похожа на масштабную стройплощадку. Вместо струй воды из земли виднеются штыри арматуры. Рабочие готовятся к бетонированию новой чаши фонтана.
«На текущую дату по устройству самого фонтана выполнены в полном объеме работы по ремонту здания, где будет расположено насосное оборудование, устроена галерея до чаши самого фонтана, где будет вестись вся трубопроводная система, и в настоящее время подготовлено основание для бетонирования самой чаши», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.
Уже в мае рабочие приступят к облицовке подпорных стенок чаши. Она будет прямоугольной формы. По бокам обустроят два пешеходных или же сухих фонтана, струи будут бить прямо из-под земли на высоту до 30 метров. Проект грандиозный - завершения работ пензенцы ждут с нетерпением.
О прилегающей территории тоже позаботились. Пространство разделят на несколько зон: детскую, спортивную и зеленую. Несколько функциональных пространств планируют создать и в скверах, в центре города. Этим летом реконструируют сразу 3 парка.
За «Копилку пословиц» возьмутся ближе к маю. Проект реконструкции уже утвержден. Согласно ему, в сквере полностью измениться покрытие и все пространство будет разделено на функциональные зоны.
«Будет осуществлено строительство детских площадок, система автополива будет применена, чтобы скверы были вечнозелеными, цветущими. Разбито большое количество цветников, организована хорошая система освещения», - сказал заместитель начальника «Управления капитального строительства г. Пензы» Денис Францев.
Таким же образом реконструируют еще два сквера: на улицах Славы и Пушкина. Все проекты типовые - пространства будут благоустроены в одной стилистике. Завершить благоустройство всех объектов в центре города планируют до 15 августа и открыть их в один день.
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