В центре Пензы легковушка снесла столб

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10 мая 2018, 17:59Происшествия
В центре Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщили горожане.
Пользователь опубликовал фотографии в группе «Пенза live» сосети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел 10 мая около пяти часов утра напротив дома №1 по улице Урицкого.
На снимках видно, что автомобиль врезался в фонарный столб. Световая опора покосилась, а у машины раскурочен кузов. На месте работали сотрудники ГИБДД.
Подписчики группы отметили, что подобное в этом месте происходит не впервые.
Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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