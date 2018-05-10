10 мая 2018, 17:59Происшествия

В центре Пензы легковушка снесла столб

В центре Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь опубликовал фотографии в группе «Пенза live» сосети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел 10 мая около пяти часов утра напротив дома №1 по улице Урицкого.

На снимках видно, что автомобиль врезался в фонарный столб. Световая опора покосилась, а у машины раскурочен кузов. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Подписчики группы отметили, что подобное в этом месте происходит не впервые.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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