В центре Пензы легковушка снесла столб

В центре Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь опубликовал фотографии в группе «Пенза live» сосети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел 10 мая около пяти часов утра напротив дома №1 по улице Урицкого.

На снимках видно, что автомобиль врезался в фонарный столб. Световая опора покосилась, а у машины раскурочен кузов. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Подписчики группы отметили, что подобное в этом месте происходит не впервые.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».