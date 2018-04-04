В центре Пензы лед с крыши раздавил авто – соцсети

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04 апреля 2018, 17:59Общество
Пензенец разместил в Сети последствия схода с крыши кусков льда и снега.
По словам автора поста, размещенного в группе «Подслушано у водителей. Пенза» соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел около дома №63 по улице Володарского. На фотографии видно, что из-за схода льда и снега пострадали два припаркованных автомобиля. У одного из них - серьезные повреждения: помяты крыша, капот и разбито лобовое стекло.
Подписчики группы отметили, что на этой улице есть много опасных мест.
«Володарского, 71а, там такая жесть висит, не то что легковушку - грузовик в лепешку сплющит», - написал Виктор.
Будут ли подавать жалобы на коммунальную службу владельцы машин, неизвестно. Ранее мы писали, что за подобный случай пензенец отсудил у управляющей компании ремонт поврежденного авто, а также сумму утраченной его стоимости, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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