В центре Пензы кузнечанина до смерти избил случайный прохожий

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23 декабря 2016, 11:33Криминал
В Пензе 22-летнего парня признали виновным в причинении смерти мужчине.
Установлено, что 13 июня 2015 года 30-летний кузнечанин с женой и ее родственником возвращались домой после праздничного салюта, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
На ул. Московской в Пензе у них произошел конфликт с молодыми людьми, возникла драка, к которой впоследствии подключились еще несколько человек.
Один из злоумышленников начал бить потерпевшего, от ударов тот упал и ударился головой. С черепно-мозговой травмой его доставили в больницу, но через несколько дней он скончался.
«В ходе следствия было установлено, что обвиняемый работал в правоохранительных органах и обладал специальными познаниями в области боевых единоборств и владел соответствующими спортивными навыками применения специальной подготовки. В ходе производства предварительного расследования проведен целый комплекс следственных действий, которые позволил установить роль каждого из троих подозреваемых в совершенном преступлении, и дать юридическую оценку их действиям», - рассказала ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Дела в отношении еще двоих мужчин, которые также были задействованы в драке, прекращены по нереабилитирующим основаниям.
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