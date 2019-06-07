В центре Пензы кроссовер сбил мотоциклиста

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07 июня 2019, 14:34Происшествия
В Пензе неподалеку от монумента «Росток» днем 7 июня произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что Renault Duster сбил мотоциклиста примерно в 11.35.
В комментариях пользователи добавили, что из-за случившегося образовалась небольшая пробка в сторону набережной.
Судя по фото, на месте работают сотрудники ГИБДД. О состоянии мотоциклиста ничего не известно. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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