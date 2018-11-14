В центре Пензы из-за коммунальной аварии может рухнуть проезжая часть

В Пензе на улице Максима Горького произошел разлом канализационной трубы.

В настоящее время стоки уходят в грунт, из-за этого существует опасность обвала тротуара и проезжей части перед домом №41 по улице М.Горького, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что инженерную сеть эксплуатируют несколько хозяйствующих субъектов, и «Горводоканал» может вести ремонт только в качестве подрядчика.

Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил привлечь к решению проблемы руководителей предприятий, эксплуатирующих этот участок инженерной сети, пишет ИА «Пенза-Пресс».