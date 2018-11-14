В центре Пензы из-за коммунальной аварии может рухнуть проезжая часть

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14 ноября 2018, 12:04Общество
В Пензе на улице Максима Горького произошел разлом канализационной трубы.
В настоящее время стоки уходят в грунт, из-за этого существует опасность обвала тротуара и проезжей части перед домом №41 по улице М.Горького, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Отмечается, что инженерную сеть эксплуатируют несколько хозяйствующих субъектов, и «Горводоканал» может вести ремонт только в качестве подрядчика.
Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил привлечь к решению проблемы руководителей предприятий, эксплуатирующих этот участок инженерной сети, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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