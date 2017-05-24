24 мая 2017, 15:31Происшествия В центре Пензы из-за ДТП образовалась огромная пробка В Пензе,по словам очевидцев, произошла авария на улице Суворова.

ДТП произошло в районе остановки «Сбербанк».

Как сообщают очевидцы, на переходе был сбит пешеход. официальных данных по этому поводу пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Происшествия

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Источник фотографии: Анна Балашова