24 мая 2017, 15:31Происшествия

В центре Пензы из-за ДТП образовалась огромная пробка

В Пензе,по словам очевидцев, произошла авария на улице Суворова.

ДТП произошло в районе остановки «Сбербанк».

Как сообщают очевидцы, на переходе был сбит пешеход. официальных данных по этому поводу пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Происшествия
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Источник фотографии: Анна Балашова
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