В центре Пензы из-за ДТП образовалась огромная пробка

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24 мая 2017, 15:31Происшествия
В Пензе,по словам очевидцев, произошла авария на улице Суворова.
ДТП произошло в районе остановки «Сбербанк».
Как сообщают очевидцы, на переходе был сбит пешеход. официальных данных по этому поводу пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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