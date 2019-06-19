В центре Пензы из автобуса выпал пассажир

В Пензе на улице Суворова произошло ДТП. Сотрудники областной Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 11 февраля в 11.10 возле дома №146 из салона автобуса «ЗИУ» выпал пассажир. Пострадавший получил травмы.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-76, 59-90-59 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет №13 или №25, пишет ИА «Пенза-Пресс».