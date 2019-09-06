В центре Пензы искали любителей парковаться на газоне

Любителей оставлять машины на газонах будут наказывать рублем. Уже более двух месяцев в Пензенской области действуют новые правила парковки. Согласно изменениям в региональном Кодексе об административных нарушениях, запрещено размещать автомобили на газонах, а также детских и спортивных площадках. В очередной рейд по пензенским дворам вышли сотрудники администрации Ленинского района.

Водителю ГАЗели, решившему припарковаться на газоне, пришлось тут же уехать. Оставить машину в неположенном месте - справа от кинотеатра на улице Пушкина - не позволили представители администрации. Однако уже через минуту сюда же приехал другой автомобиль. Ничего не подозревая, владелец машины выiшел, а к нему сразу направились сотрудники комиссии. Автолюбитель признался - здесь оставляет машину не в первый раз, однако раньше и подумать не мог, что это запрещено.

«Когда траву вижу и пешеходная зона огорожена как следует - тут вопросов нет, поэтому здесь такое решение будет просто идеально», - сказал автолюбитель Олег Кузнецов.

Сообщение о том, что трава, которая растет вдоль тротуара по улице Большая Радищевская, является газоном, многих водителей просто удивило. Некоторых даже разозлило. Но все сошлись в одном: парковка здесь нужна больше, чем зеленые насаждения.

Все же теперь парковка в таких местах - нарушение закона. В июне в законную силу вступило положение Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях, которое подразумевает ответственность за размещение транспортных средств на газонах, а также детских и спортивных площадках.

«Полномочиями по составлению протоколов наделены должностные лица органов местного самоуправления всех муниципалитетов Пензенской области. Рассматривают данные дела административные комиссии», - пояснил председатель административной комиссии администрации Ленинского района города Пензы Петр Родичкин.

Нарушители, которых удалось застать на месте, обошлись предупреждением. А вот остальным владельцам припаркованных в неположенном месте машин придут штрафы. Их автомобили и номерные знаки сфотографировали. Каждый факт нарушения рассмотрит комиссия. Оспорить решение о вынесение штрафа водитель может в суде. С июля в Пензе составлено около сотни протоколов об административных нарушениях. Размер штрафа за размещение транспорта на газоне или детской и спортивной площадке для физических лиц составит от 500 до 1000 рублей, для должностных - от 1000 до 3000 руб. и от 5000 до 10000 рублей - для юридических лиц.