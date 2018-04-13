В центре Пензы иномарка сбила мужчину

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 12 апреля в 22.45. Напротив дома №154 по улице Суворова автомобиль Mazda-6, за рулем которого был 37-летний водитель, сбил 51-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».