В центре Пензы иномарка сбила мужчину

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13 апреля 2018, 16:38Происшествия
В Ленинском районе Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 12 апреля в 22.45. Напротив дома №154 по улице Суворова автомобиль Mazda-6, за рулем которого был 37-летний водитель, сбил 51-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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