В центре Пензы иномарка сбила двух парней

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18 ноября 2019, 16:36Происшествия
В Пензе произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.
По предварительным данным, 17 ноября в 16:20 в центре города автомобиль Skoda Octavia, которым управлял 43-летний мужчина, сбил двух парней. Несовершеннолетние получили травмы, одного из них госпитализировали, второго отпустили после оказания медпомощи.
«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию, боковой интервал и не превышать разрешенную скорость. Кроме того, на перекрестках и возле пешеходных переходов необходимо снижать скорость, а при выполнении маневров, нужно убеждаться в безопасности их выполнения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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