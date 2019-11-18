В центре Пензы иномарка сбила двух парней

По предварительным данным, 17 ноября в 16:20 в центре города автомобиль Skoda Octavia, которым управлял 43-летний мужчина, сбил двух парней. Несовершеннолетние получили травмы, одного из них госпитализировали, второго отпустили после оказания медпомощи.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию, боковой интервал и не превышать разрешенную скорость. Кроме того, на перекрестках и возле пешеходных переходов необходимо снижать скорость, а при выполнении маневров, нужно убеждаться в безопасности их выполнения, пишет ИА «Пенза-Пресс».