27 марта 2018, 14:03Происшествия

В центре Пензы иномарка провалилась под воду. ФОТО

В Пензе на улице Суворова произошло ДТП. Об этом в Сети рассказали пензенцы.

Фото с места происшествия появились в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль Peugeot угодил в огромную яму, которую не видно из-за лужи. От удара у машины отвалился бампер.

Как отметили пользователи, яма там образовалась уже давно, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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