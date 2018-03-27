В центре Пензы иномарка провалилась под воду. ФОТО

В Пензе на улице Суворова произошло ДТП. Об этом в Сети рассказали пензенцы.

Фото с места происшествия появились в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль Peugeot угодил в огромную яму, которую не видно из-за лужи. От удара у машины отвалился бампер.

Как отметили пользователи, яма там образовалась уже давно, пишет ИА «Пенза-Пресс».