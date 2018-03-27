В центре Пензы иномарка провалилась под воду. ФОТО

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27 марта 2018, 14:03Происшествия
В Пензе на улице Суворова произошло ДТП. Об этом в Сети рассказали пензенцы.
Фото с места происшествия появились в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что автомобиль Peugeot угодил в огромную яму, которую не видно из-за лужи. От удара у машины отвалился бампер.
Как отметили пользователи, яма там образовалась уже давно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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