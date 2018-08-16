В центре Пензы горожане набирают воду из лужи – соцсети

В Пензе на улице Суворова произошла коммунальная авария, которая привела к отсутствию воды в близлежащих домах. Об этом пишут в соцсети.

«Напротив филармонии прорвало трубу, так, что вырвало асфальт. Люди набирают воду из ручья по улице», - утверждает подписчик группы «Привет, сейчас, Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На фото, которые опубликовал автор поста, видно, как пожилая женщина склонилась над лужей, рядом с ней стоит ведро.

Напомним, о происшествии мы писали ранее, официальной информации по-прежнему нет. Однако на снимках видно, что к месту прорыва подъехала спецтехника.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».