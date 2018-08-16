В центре Пензы горожане набирают воду из лужи – соцсети

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16 августа 2018, 14:36Общество
В Пензе на улице Суворова произошла коммунальная авария, которая привела к отсутствию воды в близлежащих домах. Об этом пишут в соцсети.
«Напротив филармонии прорвало трубу, так, что вырвало асфальт. Люди набирают воду из ручья по улице», - утверждает подписчик группы «Привет, сейчас, Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
На фото, которые опубликовал автор поста, видно, как пожилая женщина склонилась над лужей, рядом с ней стоит ведро.
Напомним, о происшествии мы писали ранее, официальной информации по-прежнему нет. Однако на снимках видно, что к месту прорыва подъехала спецтехника.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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