16 августа 2018, 14:36Общество

В центре Пензы горожане набирают воду из лужи – соцсети

В Пензе на улице Суворова произошла коммунальная авария, которая привела к отсутствию воды в близлежащих домах. Об этом пишут в соцсети.

«Напротив филармонии прорвало трубу, так, что вырвало асфальт. Люди набирают воду из ручья по улице», - утверждает подписчик группы «Привет, сейчас, Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На фото, которые опубликовал автор поста, видно, как пожилая женщина склонилась над лужей, рядом с ней стоит ведро.

Напомним, о происшествии мы писали ранее, официальной информации по-прежнему нет. Однако на снимках видно, что к месту прорыва подъехала спецтехника.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_now

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