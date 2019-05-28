В центре Пензы большегруз примял легковушку

Видео с места аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Пензе попало в Сеть.

«Авария в центре города. Подробности уточняются», - сообщил пользователь вечером 27 мая в паблике соцсети Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как авто стоит поперек дороги, в бок ему въехал «КамАЗ». У легковушки помяты левые крыло и двери, есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальных данных о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».