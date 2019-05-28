28 мая 2019, 13:02Происшествия

В центре Пензы большегруз примял легковушку

Видео с места аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Пензе попало в Сеть.

«Авария в центре города. Подробности уточняются», - сообщил пользователь вечером 27 мая в паблике соцсети Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как авто стоит поперек дороги, в бок ему въехал «КамАЗ». У легковушки помяты левые крыло и двери, есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальных данных о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншоты - https://www.instagram.com/p/Bx-ECjyFzZn/

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