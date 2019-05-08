В центре Пензы авто вылетело с дороги

Ночью 8 мая в центре Пензы произошло ДТП. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

Пензенец сообщил об аварии, произошедшей на улице Пушкина, в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованном пользователем фото видно, как красный автомобиль улетел на тротуар. Прямо перед пешеходным переходом начинается тормозной путь авто, похоже, водитель пытался избежать столкновения.

Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».