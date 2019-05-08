В центре Пензы авто вылетело с дороги

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 мая 2019, 11:02Происшествия
Ночью 8 мая в центре Пензы произошло ДТП. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.
Пензенец сообщил об аварии, произошедшей на улице Пушкина, в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованном пользователем фото видно, как красный автомобиль улетел на тротуар. Прямо перед пешеходным переходом начинается тормозной путь авто, похоже, водитель пытался избежать столкновения.
Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
08 мая 2019, 16:38Сотрудники зоопарка попросили пензенцев не кормить животных
08 мая 2019, 16:07В аварии на трассе под Пензой пострадала пенсионерка
08 мая 2019, 15:37Пензенские улицы 9 мая подсветит праздничная иллюминация
08 мая 2019, 15:06Пензенцам предлагают поехать на работу на велосипеде
08 мая 2019, 14:36Дорожники назвали причину гигантской пробки возле поселка Монтажный
08 мая 2019, 14:06По факту зверского выгула собаки в Бессоновке возбуждено уголовное дело
08 мая 2019, 13:36Пензячка два года пыталась отсудить у ресурсников деньги на ремонт
08 мая 2019, 13:04В Бессоновском районе фура сбила подростка