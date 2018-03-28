28 марта 2018, 13:36Происшествия

В центре Пены иномарка сбила пенсионерку

В Ленинском районе Пензы произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 27 марта в 9.20 возле дома №23 по улице Володарского. Автомобиль Toyota Harrier, за рулем которого была 33-летняя автоледи, сбил 63-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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