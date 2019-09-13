В центре «На Ленинградской» приступили к внутренним отделочным работам

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15 сентября 2019, 13:58Общество
Все силы - на отделку. На строительной площадке будущего культурно-досугового центра «На Ленинградской» в Пензе начинается новый этап работ. Сейчас бригады заняты благоустройством прилегающей территории и внутренними отделочными работами. Опозданий по графику не наблюдается. Возможно, что еще в этом году подрядчик приступит к установке оборудования.
Тяжелая строительная техника постепенно покидает стойплощадку будущего культурно-досугового центра «На Ленинградской», уступая место отделочникам. Рабочие приступили к укладке тротуарной плитки перед главным входом и соорудили бетонные клумбы. Совсем скоро здесь появятся и фонари уличного освещения. С поступлением из-за границы последней партии облицовочных панелей отделка фасада здания выйдет на финишную прямую.
«На другой стороне фасада мы планируем в этом году уложить только плитку, потому что прокладывали мощные наружные коммуникации. Там должна просесть земля, остальное будет доделываться ранней весной, когда растает снег», - рассказал архитектор Лев Ходос.
Большая часть строительных лесов перекочевала внутрь. Самый масштабный объем работ предстоит выполнить в зрительном зале. Вместо 800 после реконструкции там останется только 400 кресел. Зато между рядами будет более просторно. Перед сценой оборудуют специальные места для людей с ограничениями по здоровью. На первом этаже разместятся вестибюль, гардероб и кафе. Отсюда посетители смогут пройти либо в зал, либо подняться на верхние этажи, где будут работать кружки. Культурно-досуговый центр сможет вместить до 25 творческих коллективов.
«В настоящий момент нет у нас такого учреждения – центр культурного развития, он будет создаваться как юрлицо. Заявки будут непосредственно формироваться потом, но помещения, которые они будут занимать, нам уже известны. Мы делали проект и уже тогда планировали, под что и под кого мы будем эти помещения готовить», - пояснил начальник отдела министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Минякин.
Известно, что в числе прочих на базе культурно-досугового центра «На Ленинградской» будут работать театр моды, клуб любителей фото- и видеосъемки, а также клуб любителей игры на гармони. К установке необходимого оборудования приступят после завершения отделочных работ.
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