В центре «На Ленинградской» будут функционировать не менее 25 кружков

06 февраля 2020, 19:06Культура
В Пензе реконструкция бывшего Дома офицеров вышла на финишную прямую. В центре культуры и досуга, который теперь называют «На Ленинградской», все работы переместились внутрь, сейчас специалисты занимаются отделкой помещений.
В зрительном зале на 450 человек пока еще стоят строительные леса, но со сцены уже звучит музыка. Под нее трудятся отделочники. Вся работа в бывшем Доме офицеров теперь сводится именно к этому - в залах нужно установить звукоизоляцию и отделать стены. Хотя некоторые помещения уже готовы. Например, тренажерный зал - там осталось поставить оборудование, и можно будет приступать к тренировкам. Несмотря на то, что формально на объекте идет реконструкция, на самом деле на глазах у жителей улицы Ленинградской появляется практически новый центр для всестороннего развития детей.
Темпы работ не снижаются. Как и прежде, на объекте - двухсменный график. По словам министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой, есть все шансы открыть следующий творческий сезон в новых стенах.
«Прекрасные панели, полы, отделка кабинетов и залов. В одном из них сейчас монтируется потолок, скоро начнутся работы на сцене и установка оборудования, оно будет самое современное», - рассказала она.
Ожидается, что в культурном центре будет функционировать не менее 25 кружков и секций самых разных направлений, в том числе - спортивных. Степень готовности объекта, по словам генерального подрядчика, - 85-90%. В целом, реконструкция Дома офицеров обошлась региональному бюджету в 726 миллионов рублей.
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