В Центре культуры и досуга для пензенских мам организовали праздник

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28 ноября 2019, 19:29Общество
В пензенском Центре культуры и досуга прошел областной праздник «Мамин вальс», посвященный Дню матери. Виновниц торжества поздравили первые лица региона и вручили им заслуженные награды.
В зале городского Центра культуры и досуга не было случайных женщин. Это либо многодетные мамы, либо те, кто, помимо воспитания детей, успевает заниматься общественной деятельностью.
«Первый раз стала мамой в 2008 году. С гордостью ждала ребенка, не знала, какой у него будет пол. Родился мальчик, я была в восторге», - рассказала многодетная мать Елена Жигалина.
«Азарт пошел после пятого. На самом деле это очень серьезно, ответственно и когда дети подрастают первые, они ухаживают за последующими», - сказал многодетная мать Елена Кузьмина.
Для матерей в Центре культуры и досуга организовали праздник. Его назвали «Мамин вальс». Со сцены пензенских женщин поздравили первые лица региона.
«Мудрецы считали, что Бог не может быть одновременно всегда рядом с человеком везде, поэтому он создал маму. Пока бьется ее беспокойное сердце, она будет любить своих детей, сопровождать их и прощать», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Тем, кто посвятил себя заботе о детях, губернатор вручил награды. Многодетные мамы получили медали «За материнскую доблесть».
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