15 декабря 2017, 19:08Общество В центральном парке Кузнецка завершили работы по благоустройству В центральном парке города Кузнецка Пензенской области завершены масштабные работы по благоустройству. Обновленный объект осмотрели первые лица города, а также кураторы проекта.

Молодо и свежо выглядит центральный парк Кузнецка после масштабного ремонта. Еще не так давно на его дорожках работала спецтехника, а теперь по ним бодро шагают кузнецкие любители скандинавской ходьбы. У школьников другие заботы – они пришли в парк с кормушками, чтобы повесить их на деревья. Средства на реализацию проекта «Парки малых городов России» Кузнецк получил из федеральной казны.

«В центре города будет находиться парк, который станет украшением Кузнецка. Насколько я понимаю, администрация города уделяет много внимания этому вопросу. Впечатление очень хорошее о парке остается», - рассказал заместитель секретаря пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» по партийным проектам Александр Еремкин.

При проведении работ власти столкнулись с рядом непредвиденных проблем. Например, после демонтажа чугунной решетки выяснилось, что ей требуется не покраска, а самая дорогостоящая реставрация.

«Мы изначально решили реставрировать по улице Комсомольской забор, чтобы он был в историческом варианте. А когда начали заниматься этим, получилось очень затратно», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

На освоении средств, выделенных в рамках федерального проекта в 2017 году, обновление парка в Кузнецке не завершится. В планах – реконструкция входа, монтаж освещения и системы видеонаблюдения.

Общество

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