В центрах соцпомощи открыли горячую линию для «замерзающих» пензенцев

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 января 2017, 17:42Общество
В Пензе в связи с аварий на ТЭЦ-1 социальное управление города продолжает помогать людям, состоящим на учете в учреждениях соцобслуживания и оставшимся без отопления.
В частности, как сообщает пресс-служба мэрии, в МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» работает горячая линия по телефону единой службы срочной социальной помощи города Пензы: 44-00-03. Режим работы линии - круглосуточный.
Кроме того, горячие линии открыты и в районах города:
- МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы – тел.98-49-07;
- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы – тел. 68-23-25;
- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района города Пензы – тел. 98-05-95;
- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям Первомайского района города Пензы – тел. 56-58-68.
25 и 26 января звонки сделали 17 пензенцев, они получили консультативную и психологическую помощь, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
27 января 2017, 20:09В Пензе продолжают устранять последствия крупной аварии на ТЭЦ-1
27 января 2017, 19:55Белозерцев предлагает увеличить объемы работ по капремонту сетей
27 января 2017, 19:52В Пензе школе №28 присвоили имя В.О. Ключевского
27 января 2017, 19:49В Пензе «покупатели» автомобиля решили его угнать
27 января 2017, 19:44В ПГУ встретили китайский Новый год
27 января 2017, 19:38В Пензе прошел митинг у памятника героям-блокадникам
27 января 2017, 19:36Ведущий проекта «Иные люди» решил поучаствовать в эксперименте
27 января 2017, 19:34В Пензе к 28 января обещают дать тепло во все дома