27 января 2017, 17:42Общество В центрах соцпомощи открыли горячую линию для «замерзающих» пензенцев В Пензе в связи с аварий на ТЭЦ-1 социальное управление города продолжает помогать людям, состоящим на учете в учреждениях соцобслуживания и оставшимся без отопления.

В частности, как сообщает пресс-служба мэрии, в МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» работает горячая линия по телефону единой службы срочной социальной помощи города Пензы: 44-00-03. Режим работы линии - круглосуточный.

Кроме того, горячие линии открыты и в районах города:

- МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы – тел.98-49-07;

- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы – тел. 68-23-25;

- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района города Пензы – тел. 98-05-95;

- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям Первомайского района города Пензы – тел. 56-58-68.

25 и 26 января звонки сделали 17 пензенцев, они получили консультативную и психологическую помощь, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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