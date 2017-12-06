В ЦБ отметили рост банковских вкладов пензенцев

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07 декабря 2017, 11:03Общество
Кредитный портфель пензенских заемщиков по сравнению с началом года вырос на 8,4% - до 169,3 млрд рублей. При этом задолженность предприятий и организаций области увеличилась на 8,4% и достигла показателя в 89,9 млрд рублей, жителей региона - на те же 8,4%, до 79,5 млрд рублей.
Об этом сообщает пресс-служба пензенского отделения Волго-Вятского главного управления Центробанка. Цифры даны по состоянию на 1 октября.
«На фоне роста кредитного портфеля отмечено улучшение его качества. Доля просроченной задолженности по сравнению с началом года снизилась на 0,2 п.п. и составила 6%», - отметили в пресс-службе.
Всего с начала года региональным заемщикам банками было выдано 106,1 млрд рублей кредитов, это на 7,2% больше по сравнению с январем-сентябрем 2016 года. При этом жителям было выдано на 24,9% больше кредитов, предприятиям и организациям – на 1,2%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Также в 2017 году продолжился рост вкладов населения. За девять месяцев они увеличились на 5,4% и достигли 114,1 млрд рублей.
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