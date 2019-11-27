В бывшем кинотеатре «Москва» хотят открыть «Музей уходящего времени»

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27 ноября 2019, 12:34Культура
Житель Пензы обратился к губернатору Ивану Белозерцеву с предложением открыть музей старины и красивых вещей.
По мнению горожанина, подобное учреждение культуры может расположиться в центре на улице Ленинградской. Однако глава региона согласился рассмотреть другой вариант.
«Помещения центра не приспособлены для музейного дела. Но мы планируем создать в Пензе «Музей уходящего времени» советской эпохи. Он может быть размещен на площадях бывшего кинотеатра «Москва», - заявил Иван Белозерцев.
Вопрос находится на стадии разработки проектно-сметной документации, которая будет сдана в конце декабря, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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