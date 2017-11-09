09 ноября 2017, 16:35Общество В бюджете Пензенской области запланировали средства на проекты ремонта плотин 9 ноября в круглом зале правительства Пензенской области открылось заседание Бассейнового совета Верхне-Волжского бассейнового округа.

Основной темой совещания стали вопросы рационального использования и сохранения водных ресурсов, а также подведение итогов работы Верхне-Волжского бассейнового водного управления в 2017 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Участниками мероприятии стали сотрудники природоохранных ведомств из 16 субъектов Российской Федерации, которых принимает вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин. Председателем собрания выступает руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александр Баринов.

В интервью журналистам нижегородский гость отметил Пензенскую область как пример внимательного и бережного отношения к водным богатствам.

«Правительство региона очень активно поддерживает водохозяйственные и водоохранные мероприятия, системно и комплексно работает над рациональным использованием природных ресурсов. В области проводится ремонт гидросооружений, расчистка русел рек и другие экологические акции. Пензенскую область, безусловно, есть, за что похвалить», - сказал Александр Баринов.

Валерий Савин назвал экологическую работу, проводимую в регионе, важной и необходимой.

«От состояния водных объектов напрямую зависит качество жизни граждан. Именно поэтому мы уделяем большое внимание вопросам сбережения и рационального использования природных ресурсов Пензенской области. Протяженность наших рек превышает 15 тысяч километров, это очень серьезная зона ответственности», - подчеркнул вице-губернатор.

Он добавил, что правительство области намерено продолжать и развивать природоохранную деятельность. В частности, в ближайшее время планируется ремонт плотин Пензенской области, а также работы по очистке и углублению русла Суры.

Водный фонд Пензенской области насчитывает более 3000 водных объектов: рек, ручьев, водохранилищ, прудов, озер, болот.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ на 2014-2020 годы» за счет средств субсидий в Пензенской области с 2008 по 2016 год осуществили капитальный ремонт 16 гидротехнических сооружений. В результате работы предотвращен вероятный ущерб объектам инфраструктуры на сумму почти 600 млн руб.

Для обеспечения участия региона в мероприятиях по капремонту гидротехнических сооружений (ГТС) за счет средств бюджета Пензенской области в 2016-2017 годах разработано три проекта по капитальному ремонту ГТС в Белинском, Лунинском и Земетчинском районах. На 2018 год в бюджете Пензенской области запланированы средства на разработку еще двух проектов по капремонту плотин.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в результате проведения водохозяйственных мероприятий, осуществляемых в рамках выполнения переданных полномочий Российской Федерации, в Пензенской области с 2007 по 2017 год были достигнуты следующие результаты:

- для предотвращения негативного воздействия вод провели работы по расчистке и дноуглублению на 12 реках, протяженность русел рек составляет 74,045 км, предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод превысил 776 миллионов руб.;

- для охраны водных объектов провели расчистку трех водных объектов, общей протяженностью 3,239 км, предотвращенный ущерб превысил 252 миллиона руб.;

- выполнили проектные работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос восьми водных объектов протяженностью 1317 км.;

- осуществлили работы по закреплению на местности границ водоохранных зон протяженностью 651 км. на пяти водных объектах.

В 2017 году за счет средств субвенций в сумме 21,6 млн руб. реализуются следующие водохозяйственные и водоохранные мероприятия:

- выполнение первого этапа работ по экологической расчистке реки Колышлей в Колышлейском районе, общая протяженность расчищаемого участка реки 6,205 км. В 2017 году протяженность расчищаемого участка составила – 2,8 км.

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Труев в Кузнецком районе – протяженность 98 км;

- разработка проектной документацию по расчистке пруда на реке Труев у санатория «Надежда» Кузнецкого района, расчистке и дноуглублению русла реки Маис протяженностью 10,1 км в Никольске;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Сердоба – протяженность в Пензенской области - 206 км.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/9/12222734