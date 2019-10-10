В бюджет Пензенской области поступит 38 миллиардов рублей инвестиций

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10 октября 2019, 19:37Бизнесновости
Пензенская область заняла первое место по количеству реализованных инвестиционных проектов в стране. Это результаты рейтинга, обнародованного на втором съезде региональных агентств инвестиций и корпораций развития.
С начала 2019 года в регионе реализовано пять крупных инвестпроектов. Такой итог стал возможен благодаря командной работе правительства области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым. По соглашениям 2018-2019 годов в регион поступит 38 миллиардов рублей инвестиций.
В 2019-м в Пензенской области много открытий.
В Мае в Нижнеломовском районе запущен крупнейший в Европе завод по производству мяса индейки - до 155 тысяч тонн в год. Вклад инвестора - 11,6 миллиардов рублей.
В июне в Пензенском районе запущена площадка для доращивания и откорма поросят. За год через нее пройдут 40 тысяч особей. Риск заражения болезнями исключен. Этот комплекс пока единственный в стране. Инвестор принялся за еще два подобных производства и оба - в Пензенской области.
«В регионе увеличивается объем производства свинины. Сейчас мы - в десятке лучших по России», - рассказал Иван Белозерцев.
В июле в Кузнецком районе открылся крупнейший в Европе завод по производству поролона. Инвестиции - более полутора миллиардов рублей, запланированные мощности - до 30 тысяч тонн продукции в год. На следующем этапе там наладят выпуск матрасов.
«Беру на себя все предусмотренные законодательством обязательства для обеспечения вас преференциями, чтобы вы как можно быстрее стали на ноги», - сказал глава региона.
Свою перспективность показали и созданные в регионе территории опережающего социально-экономического развития. В августе под Сердобском открылось предприятие по выращиванию шампиньонов мощностью до 5000 тонн грибов в год. Ароматная продукция попала даже в Instagram главы региона.
В Городищенском районе в сентябре запустили завод по производству сухих строительных смесей. Инвестор вложил в проект порядка 500 миллионов рублей. Мощности позволяют производить в час 50 тонн продукции высшего качества.
Новый комплекс в Никольском районе - это первое звено в производстве мяса индейки. Стоимость проекта - два с половиной миллиарда рублей. Все процессы, вплоть до сбора яиц, автоматизированы. Особое внимание инвестор уделили биобезопасности.
С начала 2019 года в регионе реализовано пять крупных инвестиционных проектов, что стало возможным благодаря командной работе правительства области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым.
«Традиционно основной объем инвестиций ожидается во втором полугодии. Цель, стоящая перед нами по итогам 2019 года, - чтобы их объем был почти 94 миллиарда рублей с темпом роста 102,7% . В 2018 году их было 88,7 миллиардов», - рассказал первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.
Как итог - признание на всероссийском уровне. На втором съезде региональных агентств инвестиций и корпораций развития, который прошел в Татарстане, был представлен рейтинг регионов, согласно которому Пензенская область заняла первое место по количеству реализованных инвестиционных проектов в стране.
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