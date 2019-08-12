В «Буртасы» на турнир по фехтованию съехались более 250 спортсменов

В Пензе во дворце спорта «Буртасы» проходит девятая летняя Спартакиада учащихся России по фехтованию (0+). В турнире принимают участие более 250 молодых спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет из двух десятков регионов страны. Сильнейших выявляют в фехтовании саблей, шпагой, а также рапирой.

Умение владеть не только холодным оружием, но также своим телом и разумом. Это главные составляющие, которые помогают достичь успеха в бою. Об этом не понаслышке знает одна из участниц девятой летней Спартакиады учащихся России по фехтованию Елизавета Маркина из Самарской области. Девушка уже шесть лет занимается этим, как она говорит, красивым видом спорта.

«Когда говорю, что увлекаюсь фехтованием, все такие: «Вау, круто». Для девочки это самое то, потому что красиво и грациозно. Бывает больно, в основном, из-за ручника [часть шпаги], накалываемся часто, оттуда синяки, но они незначительные», - рассказала она.

На соревнования в Пензу съехались более 250 фехтовальщиков из 21 региона страны в возрасте от 14 до 17 лет. Сильнейших выявляют в шести видах программы - индивидуальных турнирах в шпаге, сабле и рапире среди юношей и девушек. Соревнования проходят также в командном зачете.

«Во встрече принимают участие три спортсмена от каждой команды. Каждый фехтует на 45 уколов. Кто раньше их нанесет, тот выиграл. Мы не первый раз собираемся в Пензе именно на спартакиаде. Проводящая организация всю душу вкладывает в эти соревнования. Практически никогда проблем не бывает», - рассказал главный судья турнира из Республики Башкортостан Владимир Прокаев.

Фехтовальные поединки будут проходить на протяжении четырех дней. Победители во всех группах станут известны 14 августа.