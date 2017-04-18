18 апреля 2017, 17:45Спорт В «Буртасах» в Пензе тренируются спортсмены из Узбекистана и Казахстана На некоторое время «Буртасы» стали учебно-тренировочным центром для сборных Казахстана и Узбекистана по спортивной гимнастике. Атлеты преодолели сотни километров, чтобы подготовиться к чемпионату Азии именно на базе пензенского дворца спорта.

Сборная Казахстана по спортивной гимнастике облюбовала «Буртасы» еще с самого открытия и не изменяет выбранному месту. Уже седьмой год подряд атлеты из соседнего государства проводят сборы именно в пензенском дворце спорта. Результаты на соревнованиях после тренировок на сурской земле обычно высокие.

«В начале года был, привозил сборную команду перед этапами Кубка мира. Ну и результат - наш гимнаст Камир Имилад занял второе место на этапе Кубка Мира в Дохе. Самое главное - это количество снарядов. Здесь есть очень много стандартных снарядов, брусья, еще и помост для соревнований - это очень важно, это стандартные условия», - сказал главный тренер сборной Казахстана по спортивной гимнастике Александр Ким.

Сейчас казахстанские спортсмены готовятся к чемпионату Азии по спортивной гимнастике, который пройдет в мае в Таиланде. Вместе с ними тренируются перед крупными соревнованиями и атлеты из Узбекистана.



«Недавно прошли курсы международные судейские в Москве. Мы приехали, нам друзья из Казахстана посоветовали зал хороший в Пензе, и мы решили к вам попасть», - рассказал главный тренер сборной Узбекистана по спортивной гимнастике Руслан Иргашев.

Узбекских спортсменов помимо чемпионата Азии ждут исламскиме игры солидарности, которые состоятся в мае в Азербайджане. Они уверены, что в Пензе двухнедельные тренировочные сборы пройдут успешно.



«Классный зал, хороший. Все условия есть для тренировок. Мне нравится», - поделился впечатлением член сборной Узбекистана по спортивной гимнастике Тимур Кадыров.

Спортсмены тренируются в гимнастическом зале с утра до вечера, но надеются, что в выходной день они смогут отдохнуть и погулять по Пензе.

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