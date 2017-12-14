В «Буртасах» откроют мемориальную доску Натальи Лаворовой

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15 декабря 2017, 10:08Общество
15 декабря в пензенском дворце спорта «Буртасы» откроют мемориальную доску памяти Натальи Лавровой (0+).
«На основании закона Пензенской области от 16 октября 2015 года областной спортивной школе по гимнастике было присвоено имя Натальи Лавровой», - отметили в пресс-центре облправительства.
Мемориальную доску выдающейся спортсменке, двукратной олимпийской чемпионке откроют губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и отец Натальи – Александр Лавров. Мероприятие назначено на 12.00.
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