За неделю около 2000 пензенцев обратились в больницы с простудой

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 сентября 2019, 19:12Общество
Вместе с похолоданием в Пензу пришла и простуда. Количество обращений в больницы города и области, по сравнению с прошлой неделей, выросло на 26%. Ситуация далека от критической, но врачи советуют позаботиться о своем здоровье уже сейчас.
Теплые куртки, пальто, шарфы и шапки. С приходом холодов они стали обязательными атрибутами пензенцев. Все для того, чтобы не замерзнуть и не заболеть. Но даже такие меры предосторожности совсем не гарантируют, что на утро вы не проснетесь с насморком и больным горлом.
О том, что к холодам были готовы далеко не все, говорит количество людей в больницах. За последнюю неделю за помощью обратилось около 2000 жителей Пензенской области. Это на 26% больше, чем показатели предыдущих семи дней. Однако врачи не спешат бить тревогу. До эпидемии еще очень далеко и такой рост количества заболевших фиксируется ежегодно.
Чтобы сохранить здоровье, медики советуют пензенцам заниматься профилактикой. Среди самых действенных методов они отмечают здоровое питание, не менее семи часов сна, а также соблюдение гигиены. Кроме того, можно пользоваться народными методами.
«Такие способы проверены веками и имеют право на существование. Но это, конечно, не панацея, а обычные общеукрепляющие меры. Среди них - горячий чай, согревание ног. В случае переохлаждения можно их попарить», - рассказала врач общей практики Ольга Мусаилова.
Пика распространения острых респираторных заболеваний врачи ждут после нового года, когда к обычной простуде добавится грипп, но вакцинация в нашем регионе уже началась.
«В этом сезоне планируется привить 774 тысячи человек. Это немного больше, чем в 2018 году. Тогда было 707 тысяч. Вакцинироваться против гриппа нужно ежегодно, так как вирус склонен к мутации», - сказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
Завершить плановую вакцинацию в регионе планируют в начале декабря. Обычно именно тогда фиксируют первые случаи заболевания гриппом.
24 сентября 2019, 19:44Пензенская прокуратура недовольна работой инспекторов минлесхоза
24 сентября 2019, 19:37В Нижнем Ломове создадут виртуальный концертный зал
24 сентября 2019, 19:33В Пензенской области с нового года увеличат пособие на первенца
24 сентября 2019, 19:29Пензенские бухгалтера проводят мастер-классы для начинающих
24 сентября 2019, 19:18Пензенские врачи рассказали об изменениях в станции «скорой помощи»
24 сентября 2019, 19:12За неделю около 2000 пензенцев обратились в больницы с простудой
24 сентября 2019, 19:07В Пензе в рамках старта отопительного сезона запустили 52 котельных
24 сентября 2019, 17:59Депутаты Пензенской Гордумы определят председателей комиссий