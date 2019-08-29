В больницы Пензенской области поступили современные УЗИ-аппараты

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29 августа 2019, 15:34Общество
В несколько медицинских организаций Пензенской области поступили современные ультразвуковые аппараты экспертного класса.
УЗИ-аппараты приобрели для госпиталя ветеранов войн, Иссинской районной больницы, Пачелмской участковой больницы им. В.А. Баулина. Их стоимость – около 4,5 млн рублей каждый. Для оснащения центра амбулаторной онкологической помощи, который будет открыт осенью 2019 года на базе одной из городских поликлиник, закуплен УЗИ-аппарат экспертного класса стоимостью 5 млн рублей. Деньги выделили из областного бюджета.
Кроме того, оборудование за 6,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета появилось в детских учреждениях Пензы, Кузнецка и Сердобска, сообщили в пресс-центре облправительства.
Помимо этого, 15 млн рублей из федерального бюджета выделили на приобретение цифровой многофункциональной диагностической системы экспертного класса, которая поступила в областной онкологический диспансер. Аппарат позволит диагностировать опухоль на ранней стадии ее появления.
Напомним, с января 2019 года Пензенская область наряду со всеми регионами страны по указу президента приступила к реализации национального проекта «Здравоохранение». Его задача - повысить ожидаемую продолжительность жизни пензенцев на 4,8 года, с 73,3 до 78,1 года, и сократить темпы естественной убыли населения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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