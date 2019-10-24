В больнице скончался еще один участник страшного ДТП в Каменском районе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 октября 2019, 13:51Происшествия
Старший следователь Владимир Шехов, которого сбил КамАЗ на трассе в Каменском районе Пензенской области, скончался в больнице 23 октября. Руководство регионального УМВД выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее мы писали, что 11 октября на 218-м километре дороги «Тамбов-Пенза» произошло ДТП – столкнулись две иномарки. В результате пострадал водитель Opel Zafira, его госпитализировали. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Во время оформления инцидента в 19:45 КамАЗ, который ехал по трассе, сбил двух следователей и водителя с пассажиркой Chevrolet, которые стояли на дороге. Мужчина с женщиной скончались сразу, Владимир Шехов и его колеега получили травмы, их доставили в больницу. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, и просит откликнуться очевидцев случившегося.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что Владимир Шехов умер в областной больнице имени Бурденко. У него остались жена и двое детей.
Шехов Владимир Вячеславович родился 5 июня 1980 года в городе Баку Азербайджанской ССР. В 2003-м окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция». На службу в органы внутренних дел поступил в 2004 году.
24 октября 2019, 18:16Пензенским льготникам объяснили правила получения компенсации за капремонт
24 октября 2019, 18:13Пензенцы искали потерявшуюся пенсионерку трое суток
24 октября 2019, 18:12В Пензе открыли современный модуль центра крови
24 октября 2019, 17:59В Нижнеломовском районе поймали пьяного дальнобойщика - МВД
24 октября 2019, 17:25Радио «Экспресс» учит пензенских водителей соблюдать ПДД
24 октября 2019, 16:53Спасатели помогли двум пензенцам в запертых квартирах
24 октября 2019, 16:20Пензенцам показали, как будет выглядеть работник для переписи населения
24 октября 2019, 15:53Для пензенских студентов провели театральный квест