В больнице им. Н.Н. Бурденко заработало новое реанимационное оборудование

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10 апреля 2017, 16:02Общество
В пензенской областной больнице им. Н.Н. Бурденко появился новый аппарат пациента с функцией инвазимного мониторирования.
В областном минздраве напомнили случай оказания помощи пациенту из Франции - он получил травму руки и поступил в каменскую межрайонную больницу, где ему была оказана первичная хирургическая и реанимационная помощь, затем прибыли врачи из больницы им. Н. Н. Бурденко.
«В благодарность руководство компании, где работает гражданин Франции, вышло с инициативой и приобрело для Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко аппарат нового поколения для реанимации - монитор слежения с функцией инвазимного мониторирования», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Оборудование уже работает в больнице, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Иностранец или русский – мы лечим всех пациентов одинаково. Испокон веков на Руси было и есть меценатство. Прибор - важный. Безусловно, он будет очень полезен для оказания специализированной медицинской помощи нашим пациентам», - сообщил главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко Александр Никишин.
Ранее сообщалось, что пациент из Франции переведет на счет каменской больницы полмиллиона руб.
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